Tokenomika Usual ETH (ETH0)

Odkrijte ključne vpoglede v Usual ETH (ETH0), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:27:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Usual ETH (ETH0)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Usual ETH (ETH0), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 61.49M
Skupna ponudba:
$ 14.35K
Razpoložljivi obtok:
$ 14.35K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 61.49M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4,937.82
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 2,133.68
Trenutna cena:
$ 4,284.37
Informacije o Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking.

Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield.

For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Uradna spletna stran:
https://usual.money/
Bela knjiga:
https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Tokenomika Usual ETH (ETH0): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Usual ETH (ETH0) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ETH0, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ETH0.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ETH0, raziščite ceno žetona ETH0 v živo!

Napoved cene ETH0

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ETH0? Naša stran za napovedovanje cen ETH0 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

