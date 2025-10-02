Odkrijte ključne vpoglede v Usual ETH (ETH0), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ETH0, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Usual ETH (ETH0) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

