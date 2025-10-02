Tokenomika USSI (USSI)
Tokenomika in analiza cen USSI (USSI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za USSI (USSI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o USSI (USSI)
The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing.
USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.
Tokenomika USSI (USSI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike USSI (USSI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov USSI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov USSI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko USSI, raziščite ceno žetona USSI v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
