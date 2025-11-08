Današnja cena Uspepe

Današnja cena kriptovalute Uspepe (USPEPE) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USPEPE v USD je -- na USPEPE.

Kriptovaluta Uspepe je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,152.41, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B USPEPE. V zadnjih 24 urah se je USPEPE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je USPEPE premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Uspepe (USPEPE)

Tržna kapitalizacija $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Uspepe je $ 7.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USPEPE je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.15K.