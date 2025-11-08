Današnja cena USEFUL COIN

Današnja cena kriptovalute USEFUL COIN (USEFUL) v živo je --, s spremembo 9.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USEFUL v USD je -- na USEFUL.

Kriptovaluta USEFUL COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 115,227, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.71M USEFUL. V zadnjih 24 urah se je USEFUL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00392976, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je USEFUL premaknil -0.76% v zadnji uri in -5.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije USEFUL COIN (USEFUL)

Tržna kapitalizacija $ 115.23K$ 115.23K $ 115.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 115.23K$ 115.23K $ 115.23K Zaloga v obtoku 999.71M 999.71M 999.71M Skupna ponudba 999,708,437.840641 999,708,437.840641 999,708,437.840641

Trenutna tržna kapitalizacija USEFUL COIN je $ 115.23K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USEFUL je 999.71M, skupna ponudba pa znaša 999708437.840641. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.23K.