Današnja cena USD CoinVertible

Današnja cena kriptovalute USD CoinVertible (USDCV) v živo je $ 0.999893, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDCV v USD je $ 0.999893 na USDCV.

Kriptovaluta USD CoinVertible je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,902,332, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.90M USDCV. V zadnjih 24 urah se je USDCV trgovalo med $ 0.998614 (najnižje) in $ 1.001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.13, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.978779.

V kratkoročni uspešnosti se je USDCV premaknil -0.02% v zadnji uri in +0.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije USD CoinVertible (USDCV)

Tržna kapitalizacija $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Zaloga v obtoku 8.90M 8.90M 8.90M Skupna ponudba 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Trenutna tržna kapitalizacija USD CoinVertible je $ 8.90M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDCV je 8.90M, skupna ponudba pa znaša 8900300.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.90M.