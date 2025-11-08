Današnja cena US Nerite Dollar

Današnja cena kriptovalute US Nerite Dollar (USND) v živo je $ 0.999376, s spremembo 1.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USND v USD je $ 0.999376 na USND.

Kriptovaluta US Nerite Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,205,697, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.21M USND. V zadnjih 24 urah se je USND trgovalo med $ 0.98524 (najnižje) in $ 1.003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.61, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.931106.

V kratkoročni uspešnosti se je USND premaknil +0.07% v zadnji uri in +2.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije US Nerite Dollar (USND)

Tržna kapitalizacija $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Zaloga v obtoku 2.21M 2.21M 2.21M Skupna ponudba 2,207,074.119931941 2,207,074.119931941 2,207,074.119931941

Trenutna tržna kapitalizacija US Nerite Dollar je $ 2.21M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USND je 2.21M, skupna ponudba pa znaša 2207074.119931941. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.21M.