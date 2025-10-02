Tokenomika US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Tokenomika in analiza cen US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 41.90K
Skupna ponudba:
$ 690.04M
Razpoložljivi obtok:
$ 690.04M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 41.90K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.

Uradna spletna stran:
https://pump.fun/coin/2yFiCwdLiUfxq9PcNXQvu16QdgBFniCJP8P8gEXNpump

Tokenomika US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov REBA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov REBA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko REBA, raziščite ceno žetona REBA v živo!

Napoved cene REBA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal REBA? Naša stran za napovedovanje cen REBA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

