Današnja cena UPVEMBER

Današnja cena kriptovalute UPVEMBER (UPVEMBER) v živo je --, s spremembo 30.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UPVEMBER v USD je -- na UPVEMBER.

Kriptovaluta UPVEMBER je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 29,771, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.50M UPVEMBER. V zadnjih 24 urah se je UPVEMBER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UPVEMBER premaknil -2.15% v zadnji uri in -64.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UPVEMBER (UPVEMBER)

Tržna kapitalizacija $ 29.77K$ 29.77K $ 29.77K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 29.77K$ 29.77K $ 29.77K Zaloga v obtoku 997.50M 997.50M 997.50M Skupna ponudba 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija UPVEMBER je $ 29.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UPVEMBER je 997.50M, skupna ponudba pa znaša 997500000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.77K.