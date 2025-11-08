Današnja cena UpTop

Današnja cena kriptovalute UpTop (UPTOP) v živo je $ 0.00305465, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UPTOP v USD je $ 0.00305465 na UPTOP.

Kriptovaluta UpTop je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 641,530, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 210.00M UPTOP. V zadnjih 24 urah se je UPTOP trgovalo med $ 0.00304271 (najnižje) in $ 0.00311606 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04540951, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00269655.

V kratkoročni uspešnosti se je UPTOP premaknil -0.33% v zadnji uri in -11.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UpTop (UPTOP)

Tržna kapitalizacija $ 641.53K$ 641.53K $ 641.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Zaloga v obtoku 210.00M 210.00M 210.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

