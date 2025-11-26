Kaj je UPHL

Tokenomika Upheaval Finance (UPHL) Odkrijte ključne vpoglede v Upheaval Finance (UPHL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Upheaval Finance (UPHL) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Upheaval Finance (UPHL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 102.09K $ 102.09K $ 102.09K Skupna ponudba: $ 918.52M $ 918.52M $ 918.52M Razpoložljivi obtok: $ 60.07M $ 60.07M $ 60.07M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.04077558 $ 0.04077558 $ 0.04077558 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00169949 $ 0.00169949 $ 0.00169949 Preberite več o ceni Upheaval Finance (UPHL) Kupite UPHL zdaj!

Informacije o Upheaval Finance (UPHL) Uradna spletna stran: https://upheaval.fi/

Tokenomika Upheaval Finance (UPHL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Upheaval Finance (UPHL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov UPHL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UPHL. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko UPHL, raziščite ceno žetona UPHL v živo!

Napoved cene UPHL Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UPHL? Naša stran za napovedovanje cen UPHL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona UPHL zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!