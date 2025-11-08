Današnja cena Upheaval Finance

Današnja cena kriptovalute Upheaval Finance (UPHL) v živo je $ 0.00923737, s spremembo 7.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UPHL v USD je $ 0.00923737 na UPHL.

Kriptovaluta Upheaval Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 549,009, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 59.58M UPHL. V zadnjih 24 urah se je UPHL trgovalo med $ 0.00540991 (najnižje) in $ 0.00933761 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04077558, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00226236.

V kratkoročni uspešnosti se je UPHL premaknil +1.17% v zadnji uri in -12.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Upheaval Finance (UPHL)

Tržna kapitalizacija $ 549.01K$ 549.01K $ 549.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Zaloga v obtoku 59.58M 59.58M 59.58M Skupna ponudba 919,316,346.6772414 919,316,346.6772414 919,316,346.6772414

Trenutna tržna kapitalizacija Upheaval Finance je $ 549.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UPHL je 59.58M, skupna ponudba pa znaša 919316346.6772414. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.47M.