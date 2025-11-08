Današnja cena UP AND TO THE RIGHT

Današnja cena kriptovalute UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) v živo je $ 0.00001152, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UPRIGHT v USD je $ 0.00001152 na UPRIGHT.

Kriptovaluta UP AND TO THE RIGHT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,515.83, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.43M UPRIGHT. V zadnjih 24 urah se je UPRIGHT trgovalo med $ 0.00001152 (najnižje) in $ 0.00001152 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00091443, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001115.

V kratkoročni uspešnosti se je UPRIGHT premaknil 0.00% v zadnji uri in -3.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Tržna kapitalizacija $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Zaloga v obtoku 999.43M 999.43M 999.43M Skupna ponudba 999,434,480.700314 999,434,480.700314 999,434,480.700314

Trenutna tržna kapitalizacija UP AND TO THE RIGHT je $ 11.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UPRIGHT je 999.43M, skupna ponudba pa znaša 999434480.700314. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.52K.