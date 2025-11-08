Današnja cena unstoppable coin

Današnja cena kriptovalute unstoppable coin (UC) v živo je --, s spremembo 2.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UC v USD je -- na UC.

Kriptovaluta unstoppable coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,031.35, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.82M UC. V zadnjih 24 urah se je UC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UC premaknil -1.01% v zadnji uri in -15.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije unstoppable coin (UC)

Tržna kapitalizacija $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Zaloga v obtoku 998.82M 998.82M 998.82M Skupna ponudba 998,815,862.789666 998,815,862.789666 998,815,862.789666

