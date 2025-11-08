Današnja cena Unstable States Dollar

Današnja cena kriptovalute Unstable States Dollar (USD) v živo je --, s spremembo 4.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USD v USD je -- na USD.

Kriptovaluta Unstable States Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,689.15, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.11M USD. V zadnjih 24 urah se je USD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0019021, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je USD premaknil +0.60% v zadnji uri in -42.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unstable States Dollar (USD)

Tržna kapitalizacija $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K Zaloga v obtoku 999.11M 999.11M 999.11M Skupna ponudba 999,111,352.21307 999,111,352.21307 999,111,352.21307

Trenutna tržna kapitalizacija Unstable States Dollar je $ 19.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USD je 999.11M, skupna ponudba pa znaša 999111352.21307. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.69K.