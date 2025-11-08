BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Unstable States Dollar v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija USD je 19,689.15 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o USD

Informacije o ceni USD

Kaj je USD

Uradna spletna stran USD

Tokenomika USD

Napoved cen USD

Unstable States Dollar Logotip

Unstable States Dollar Cena (USD)

Nerazporejeno

Cena 1 USD v USD v živo:

--
----
+4.40%1D
USD
Unstable States Dollar (USD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:49:04 (UTC+8)

Današnja cena Unstable States Dollar

Današnja cena kriptovalute Unstable States Dollar (USD) v živo je --, s spremembo 4.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USD v USD je -- na USD.

Kriptovaluta Unstable States Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,689.15, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.11M USD. V zadnjih 24 urah se je USD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0019021, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je USD premaknil +0.60% v zadnji uri in -42.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unstable States Dollar (USD)

$ 19.69K
--
$ 19.69K
999.11M
999,111,352.21307
Trenutna tržna kapitalizacija Unstable States Dollar je $ 19.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USD je 999.11M, skupna ponudba pa znaša 999111352.21307. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.69K.

Zgodovina cene Unstable States Dollar, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.0019021
$ 0
+0.60%

+4.48%

-42.39%

-42.39%

Zgodovina cen Unstable States Dollar (USD) v USD

Danes je bila sprememba cene Unstable States Dollar v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Unstable States Dollar v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Unstable States Dollar v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Unstable States Dollar v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.48%
30 dni$ 0-77.35%
60 dni$ 0-95.56%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Unstable States Dollar

Napoved cene Unstable States Dollar (USD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Unstable States Dollar (USD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Unstable States Dollar lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Unstable States Dollar v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Unstable States Dollar.

Kaj je Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

Vir Unstable States Dollar (USD)

Uradna spletna stran

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Unstable States Dollar?
Če bi kriptovaluta Unstable States Dollar rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Unstable States Dollar.
Pomembne panožne novosti Unstable States Dollar (USD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Unstable States Dollar

