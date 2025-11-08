Današnja cena Unstable Cult

Današnja cena kriptovalute Unstable Cult (USC) v živo je $ 0.00229806, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USC v USD je $ 0.00229806 na USC.

Kriptovaluta Unstable Cult je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,298,061, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B USC. V zadnjih 24 urah se je USC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01506928, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00229806.

V kratkoročni uspešnosti se je USC premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unstable Cult (USC)

Tržna kapitalizacija $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

