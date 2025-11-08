Današnja cena UnitedHealth xStock

Današnja cena kriptovalute UnitedHealth xStock (UNHX) v živo je $ 325.64, s spremembo 1.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNHX v USD je $ 325.64 na UNHX.

Kriptovaluta UnitedHealth xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 522,075, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.60K UNHX. V zadnjih 24 urah se je UNHX trgovalo med $ 315.52 (najnižje) in $ 325.87 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 388.84, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 234.96.

V kratkoročni uspešnosti se je UNHX premaknil +0.11% v zadnji uri in -4.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UnitedHealth xStock (UNHX)

Tržna kapitalizacija $ 522.08K$ 522.08K $ 522.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Zaloga v obtoku 1.60K 1.60K 1.60K Skupna ponudba 24,752.43230453158 24,752.43230453158 24,752.43230453158

