Današnja cena United States of Memerica

Današnja cena kriptovalute United States of Memerica (MEMERICA) v živo je --, s spremembo 6.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEMERICA v USD je -- na MEMERICA.

Kriptovaluta United States of Memerica je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 81,924, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B MEMERICA. V zadnjih 24 urah se je MEMERICA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEMERICA premaknil -0.05% v zadnji uri in -49.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije United States of Memerica (MEMERICA)

Tržna kapitalizacija $ 81.92K$ 81.92K $ 81.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 81.92K$ 81.92K $ 81.92K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

