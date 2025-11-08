Današnja cena Unit Fartcoin

Današnja cena kriptovalute Unit Fartcoin (UFART) v živo je $ 0.290677, s spremembo 10.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UFART v USD je $ 0.290677 na UFART.

Kriptovaluta Unit Fartcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23,451,434, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.10M UFART. V zadnjih 24 urah se je UFART trgovalo med $ 0.259652 (najnižje) in $ 0.313011 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.69, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.239061.

V kratkoročni uspešnosti se je UFART premaknil +1.72% v zadnji uri in -11.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unit Fartcoin (UFART)

Tržna kapitalizacija $ 23.45M$ 23.45M $ 23.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 292.78M$ 292.78M $ 292.78M Zaloga v obtoku 80.10M 80.10M 80.10M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

