Današnja cena UniLend Finance

Današnja cena kriptovalute UniLend Finance (UFT) v živo je $ 0.00369476, s spremembo 1.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UFT v USD je $ 0.00369476 na UFT.

Kriptovaluta UniLend Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 368,970, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M UFT. V zadnjih 24 urah se je UFT trgovalo med $ 0.00304193 (najnižje) in $ 0.00398056 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.47, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0028792.

V kratkoročni uspešnosti se je UFT premaknil +0.18% v zadnji uri in +2.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UniLend Finance (UFT)

Tržna kapitalizacija $ 368.97K$ 368.97K $ 368.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 368.97K$ 368.97K $ 368.97K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

