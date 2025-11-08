Današnja cena Unicorn Pussy

Današnja cena kriptovalute Unicorn Pussy (UP) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UP v USD je -- na UP.

Kriptovaluta Unicorn Pussy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,500.46, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M UP. V zadnjih 24 urah se je UP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UP premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unicorn Pussy (UP)

Tržna kapitalizacija $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Zaloga v obtoku 999.87M 999.87M 999.87M Skupna ponudba 999,871,102.916674 999,871,102.916674 999,871,102.916674

