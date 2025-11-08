Današnja cena Unicorn Meat

Današnja cena kriptovalute Unicorn Meat (W🍖) v živo je $ 0.00875575, s spremembo 2.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz W🍖 v USD je $ 0.00875575 na W🍖.

Kriptovaluta Unicorn Meat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 876,608, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 99.99M W🍖. V zadnjih 24 urah se je W🍖 trgovalo med $ 0.0082621 (najnižje) in $ 0.00934246 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01772418, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00259296.

V kratkoročni uspešnosti se je W🍖 premaknil -1.33% v zadnji uri in -6.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unicorn Meat (W🍖)

Tržna kapitalizacija $ 876.61K$ 876.61K $ 876.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 876.61K$ 876.61K $ 876.61K Zaloga v obtoku 99.99M 99.99M 99.99M Skupna ponudba 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

