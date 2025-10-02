Tokenomika Ungraduate Gamer (UGG)

Odkrijte ključne vpoglede v Ungraduate Gamer (UGG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:19:50 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Ungraduate Gamer (UGG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ungraduate Gamer (UGG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K
Skupna ponudba:
$ 927.18M
$ 927.18M$ 927.18M
Razpoložljivi obtok:
$ 927.18M
$ 927.18M$ 927.18M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0008962
$ 0.0008962$ 0.0008962
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00001345
$ 0.00001345$ 0.00001345
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Ungraduate Gamer (UGG)

Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal.

His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise.

Uradna spletna stran:
https://www.ungraduatetoken.com/

Tokenomika Ungraduate Gamer (UGG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ungraduate Gamer (UGG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UGG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UGG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UGG, raziščite ceno žetona UGG v živo!

Napoved cene UGG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UGG? Naša stran za napovedovanje cen UGG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

