Današnja cena UNEMPLOYED COIN

Današnja cena kriptovalute UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) v živo je --, s spremembo 7.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNEMPLOYED v USD je -- na UNEMPLOYED.

Kriptovaluta UNEMPLOYED COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,682.59, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.98M UNEMPLOYED. V zadnjih 24 urah se je UNEMPLOYED trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UNEMPLOYED premaknil -1.58% v zadnji uri in -30.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

