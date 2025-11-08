Današnja cena Unbagging The Ocean

Današnja cena kriptovalute Unbagging The Ocean (UNBAGGED) v živo je $ 0.0000154, s spremembo 11.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UNBAGGED v USD je $ 0.0000154 na UNBAGGED.

Kriptovaluta Unbagging The Ocean je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,378.94, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.93M UNBAGGED. V zadnjih 24 urah se je UNBAGGED trgovalo med $ 0.00001377 (najnižje) in $ 0.00001585 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00060993, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000447.

V kratkoročni uspešnosti se je UNBAGGED premaknil -0.18% v zadnji uri in -5.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Tržna kapitalizacija $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Zaloga v obtoku 998.93M 998.93M 998.93M Skupna ponudba 998,931,355.1165223 998,931,355.1165223 998,931,355.1165223

