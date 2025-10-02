Tokenomika Umi Digital (UMI)
Tokenomika in analiza cen Umi Digital (UMI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Umi Digital (UMI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Umi Digital (UMI)
Umi Digital is a decentralised NFT minter and Yield Farming Platform built on Ethereum Protocols. Stake NFTs to earn high % Annual Percentage Yield (APY) rewards. UmiToken ($UMI) is their native token.
Umi Digital provides a number of other cross-chain services to its users. These include but are not limited an NFT Marketplace, an NFT Airdrop Tool, a Coin Minting Service & a Coin Airdrop Tool.
Underlying all of the work done by Umi Digital, is a love of the Arts. Their aim is to merge Art with Finance by creating a platform for artists and cryptocurrency enthusiasts alike to mint, trade and airdrop NFTs to anyone they so wish. Features such as NFT Gaming will be dropping in 2022. Umi Digital looks forward to bringing innovative features to NFT lovers, opening doors to all whilst helping to streamline the minting and reward process for artists and collectors, with the use of disruptive DeFi technology. It should be noted that each Umi Digital Art piece entitles the collector to a limited edition physical print, personally signed, version of the artwork. This physical print can be delivered to each art collector, free of charge to anywhere in the world! Bridging the gap between the physical and digital art world whilst adding cryptographic value and utility to NFTs is an important focus of development for the Umi Digital project going forward.
Tokenomika Umi Digital (UMI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Umi Digital (UMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov UMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UMI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko UMI, raziščite ceno žetona UMI v živo!
Napoved cene UMI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UMI? Naša stran za napovedovanje cen UMI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
