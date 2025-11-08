Današnja cena Umi

Današnja cena kriptovalute Umi (UMI) v živo je --, s spremembo 0.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UMI v USD je -- na UMI.

Kriptovaluta Umi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,802.95, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 57.32M UMI. V zadnjih 24 urah se je UMI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.065007, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UMI premaknil -- v zadnji uri in -11.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Umi (UMI)

Tržna kapitalizacija $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Zaloga v obtoku 57.32M 57.32M 57.32M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Umi je $ 11.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UMI je 57.32M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.59K.