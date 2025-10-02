Odkrijte ključne vpoglede v UME (UME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UME (UME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UME, raziščite ceno žetona UME v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov UME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike UME (UME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UME? Naša stran za napovedovanje cen UME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

