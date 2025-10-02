Tokenomika UME (UME)
Tokenomika in analiza cen UME (UME)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UME (UME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o UME (UME)
Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.
Tokenomika UME (UME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike UME (UME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov UME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UME.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko UME, raziščite ceno žetona UME v živo!
Napoved cene UME
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UME? Naša stran za napovedovanje cen UME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
