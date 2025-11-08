Današnja cena Umbrella Network

Današnja cena kriptovalute Umbrella Network (UMB) v živo je --, s spremembo 6.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UMB v USD je -- na UMB.

Kriptovaluta Umbrella Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 55,927, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 429.02M UMB. V zadnjih 24 urah se je UMB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.62, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UMB premaknil -0.10% v zadnji uri in -49.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Umbrella Network (UMB)

Tržna kapitalizacija $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 58.34K$ 58.34K $ 58.34K Zaloga v obtoku 429.02M 429.02M 429.02M Skupna ponudba 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Trenutna tržna kapitalizacija Umbrella Network je $ 55.93K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UMB je 429.02M, skupna ponudba pa znaša 447532308.6155464. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 58.34K.