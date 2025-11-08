Današnja cena UltraXRP

Današnja cena kriptovalute UltraXRP (ULTRAXRP) v živo je $ 2.27, s spremembo 6.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ULTRAXRP v USD je $ 2.27 na ULTRAXRP.

Kriptovaluta UltraXRP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,412, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 16.91K ULTRAXRP. V zadnjih 24 urah se je ULTRAXRP trgovalo med $ 2.12 (najnižje) in $ 2.3 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.61, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.05.

V kratkoročni uspešnosti se je ULTRAXRP premaknil +0.19% v zadnji uri in -6.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UltraXRP (ULTRAXRP)

