Današnja cena ULTIMO

Današnja cena kriptovalute ULTIMO (ULTIMO) v živo je --, s spremembo 0.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ULTIMO v USD je -- na ULTIMO.

Kriptovaluta ULTIMO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,977.11, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.90M ULTIMO. V zadnjih 24 urah se je ULTIMO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ULTIMO premaknil -- v zadnji uri in -82.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ULTIMO (ULTIMO)

Tržna kapitalizacija $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Zaloga v obtoku 999.90M 999.90M 999.90M Skupna ponudba 999,898,012.462031 999,898,012.462031 999,898,012.462031

Trenutna tržna kapitalizacija ULTIMO je $ 5.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ULTIMO je 999.90M, skupna ponudba pa znaša 999898012.462031. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.98K.