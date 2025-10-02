Tokenomika Ugly Dog (UGLYDOG)

Odkrijte ključne vpoglede v Ugly Dog (UGLYDOG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:30:30 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Ugly Dog (UGLYDOG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ugly Dog (UGLYDOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 172.15K
Skupna ponudba:
$ 999.92M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.92M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 172.15K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00370586
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00017206
Informacije o Ugly Dog (UGLYDOG)

Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes.

Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.

Uradna spletna stran:
https://uglydog.meme
Bela knjiga:
https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf

Tokenomika Ugly Dog (UGLYDOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ugly Dog (UGLYDOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UGLYDOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UGLYDOG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UGLYDOG, raziščite ceno žetona UGLYDOG v živo!

Napoved cene UGLYDOG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UGLYDOG? Naša stran za napovedovanje cen UGLYDOG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

