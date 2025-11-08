UFO Gaming Cena (UFO)
Današnja cena kriptovalute UFO Gaming (UFO) v živo je --, s spremembo 17.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UFO v USD je -- na UFO.
Kriptovaluta UFO Gaming je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,514,464, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.76T UFO. V zadnjih 24 urah se je UFO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je UFO premaknil -1.18% v zadnji uri in -1.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija UFO Gaming je $ 1.51M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UFO je 25.76T, skupna ponudba pa znaša 25757575757575.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.51M.
-1.18%
+17.97%
-1.32%
-1.32%
Danes je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+17.97%
|30 dni
|$ 0
|-13.51%
|60 dni
|$ 0
|-82.31%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena UFO Gaming lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:
$UFO, Plasma Points and UAP.
• $UFO 100% community owned.
• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.
• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.
Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.
Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.
One Game, One Planet, Interoperability.
