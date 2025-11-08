Današnja cena UFO Gaming

Današnja cena kriptovalute UFO Gaming (UFO) v živo je --, s spremembo 17.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UFO v USD je -- na UFO.

Kriptovaluta UFO Gaming je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,514,464, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.76T UFO. V zadnjih 24 urah se je UFO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UFO premaknil -1.18% v zadnji uri in -1.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UFO Gaming (UFO)

Tržna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Zaloga v obtoku 25.76T 25.76T 25.76T Skupna ponudba 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

