Današnja cena kriptovalute UFO Gaming v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija UFO je 1,514,464 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UFO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o UFO

Informacije o ceni UFO

Kaj je UFO

Uradna spletna stran UFO

Tokenomika UFO

Napoved cen UFO

UFO Gaming Logotip

UFO Gaming Cena (UFO)

Nerazporejeno

Cena 1 UFO v USD v živo:

--
----
+17.90%1D
USD
UFO Gaming (UFO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:33:28 (UTC+8)

Današnja cena UFO Gaming

Današnja cena kriptovalute UFO Gaming (UFO) v živo je --, s spremembo 17.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UFO v USD je -- na UFO.

Kriptovaluta UFO Gaming je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,514,464, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.76T UFO. V zadnjih 24 urah se je UFO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UFO premaknil -1.18% v zadnji uri in -1.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UFO Gaming (UFO)

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.0
25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Trenutna tržna kapitalizacija UFO Gaming je $ 1.51M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UFO je 25.76T, skupna ponudba pa znaša 25757575757575.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.51M.

Zgodovina cene UFO Gaming, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

+17.97%

-1.32%

-1.32%

Zgodovina cen UFO Gaming (UFO) v USD

Danes je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene UFO Gaming v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+17.97%
30 dni$ 0-13.51%
60 dni$ 0-82.31%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto UFO Gaming

Napoved cene UFO Gaming (UFO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UFO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen UFO Gaming (UFO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena UFO Gaming lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute UFO Gaming v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UFO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute UFO Gaming.

Kaj je UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir UFO Gaming (UFO)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o UFO Gaming

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta UFO Gaming?
Če bi kriptovaluta UFO Gaming rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute UFO Gaming.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:33:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti UFO Gaming (UFO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti UFO Gaming

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.