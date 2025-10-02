Tokenomika UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Tokenomika UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Odkrijte ključne vpoglede v UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.37K
Skupna ponudba:
$ 100.00
Razpoložljivi obtok:
$ 100.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.37K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 103.68
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 100.25
Trenutna cena:
$ 103.68
Informacije o UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS.

DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

Uradna spletna stran:
https://www.digift.sg/user/login
Bela knjiga:
https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html

Tokenomika UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UMINT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UMINT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UMINT, raziščite ceno žetona UMINT v živo!

Napoved cene UMINT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UMINT? Naša stran za napovedovanje cen UMINT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

