Današnja cena kriptovalute TUTUT COIN v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TUTC je 186,191 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TUTC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute TUTUT COIN (TUTC) v živo je --, s spremembo 4.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TUTC v USD je -- na TUTC.
Kriptovaluta TUTUT COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 186,191, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M TUTC. V zadnjih 24 urah se je TUTC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je TUTC premaknil +0.05% v zadnji uri in -17.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije TUTUT COIN (TUTC)
$ 186.19K
$ 186.19K
--
--
$ 186.19K
$ 186.19K
999.98M
999.98M
999,980,288.876107
999,980,288.876107
Trenutna tržna kapitalizacija TUTUT COIN je $ 186.19K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TUTC je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999980288.876107. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 186.19K.
Zgodovina cene TUTUT COIN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.05%
+4.92%
-17.82%
-17.82%
Zgodovina cen TUTUT COIN (TUTC) v USD
Danes je bila sprememba cene TUTUT COIN v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene TUTUT COIN v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene TUTUT COIN v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene TUTUT COIN v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+4.92%
30 dni
$ 0
-36.35%
60 dni
$ 0
-33.76%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto TUTUT COIN
Napoved cene TUTUT COIN (TUTC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TUTC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TUTUT COIN (TUTC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TUTUT COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TUTUT COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TUTC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TUTUT COIN.
Kaj je TUTUT COIN (TUTC)
TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,
Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.
Problem Statement Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.
TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,
Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.
Problem Statement Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TUTUT COIN
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TUTUT COIN?
Če bi kriptovaluta TUTUT COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TUTUT COIN.
Koliko je kriptovaluta TUTUT COIN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute TUTUT COIN je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta TUTUT COIN še vedno dobra naložba?
TUTUT COIN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TUTC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto TUTUT COIN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto TUTUT COIN v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute TUTUT COIN?
Cena kriptovalute TUTC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute TUTUT COIN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TUTC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute TUTUT COIN?
Na ceno TUTC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,017.15
+1.20%
ETH
3,408.81
+3.37%
SOL
159.21
+2.44%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.17
+7.07%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TUTC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TUTC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute TUTUT COIN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute TUTUT COIN letos rasla?
Cena kriptovalute TUTUT COIN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TUTUT COIN (TUTC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:03:35 (UTC+8)
