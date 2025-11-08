Današnja cena TurboUSD Unstablecoin

Današnja cena kriptovalute TurboUSD Unstablecoin (₸USD) v živo je $ 0.00000531, s spremembo 3.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ₸USD v USD je $ 0.00000531 na ₸USD.

Kriptovaluta TurboUSD Unstablecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 394,673, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 74.35B ₸USD. V zadnjih 24 urah se je ₸USD trgovalo med $ 0.00000503 (najnižje) in $ 0.00000552 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00002022, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ₸USD premaknil -1.00% v zadnji uri in -14.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Tržna kapitalizacija $ 394.67K$ 394.67K $ 394.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 530.84K$ 530.84K $ 530.84K Zaloga v obtoku 74.35B 74.35B 74.35B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija TurboUSD Unstablecoin je $ 394.67K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ₸USD je 74.35B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 530.84K.