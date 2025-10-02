Tokenomika Turbos Finance (TURBOS)

Odkrijte ključne vpoglede v Turbos Finance (TURBOS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:47:45 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Turbos Finance (TURBOS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Turbos Finance (TURBOS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.68M
$ 5.68M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 6.62B
$ 6.62B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 8.57M
$ 8.57M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00726967
$ 0.00726967
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00085719
$ 0.00085719

Informacije o Turbos Finance (TURBOS)

What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi.

What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users.

Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades.

One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one.

History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022.

What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement

Q3 2023 Perpetual AMM

What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://www.turbos.finance/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/az3ucbpz54v9zkp6

Tokenomika Turbos Finance (TURBOS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Turbos Finance (TURBOS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TURBOS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TURBOS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TURBOS, raziščite ceno žetona TURBOS v živo!

Napoved cene TURBOS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TURBOS? Naša stran za napovedovanje cen TURBOS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

