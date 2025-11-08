Današnja cena TruthAiSwarm

Današnja cena kriptovalute TruthAiSwarm (TRUTHAI) v živo je --, s spremembo 4.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUTHAI v USD je -- na TRUTHAI.

Kriptovaluta TruthAiSwarm je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,978, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 979.30M TRUTHAI. V zadnjih 24 urah se je TRUTHAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TRUTHAI premaknil -0.61% v zadnji uri in -40.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Tržne informacije TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Tržna kapitalizacija $ 39.98K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.98K
Zaloga v obtoku 979.30M
Skupna ponudba 979,295,914.712274

