Današnja cena Trumpius Maximus

Današnja cena kriptovalute Trumpius Maximus (TRUMPIUS) v živo je $ 0.00209526, s spremembo 1.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUMPIUS v USD je $ 0.00209526 na TRUMPIUS.

Kriptovaluta Trumpius Maximus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 98,396, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 47.00M TRUMPIUS. V zadnjih 24 urah se je TRUMPIUS trgovalo med $ 0.00209285 (najnižje) in $ 0.00213933 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.43177, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00198167.

V kratkoročni uspešnosti se je TRUMPIUS premaknil -0.10% v zadnji uri in -12.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Tržna kapitalizacija $ 98.40K$ 98.40K $ 98.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 98.40K$ 98.40K $ 98.40K Zaloga v obtoku 47.00M 47.00M 47.00M Skupna ponudba 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Trumpius Maximus je $ 98.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRUMPIUS je 47.00M, skupna ponudba pa znaša 47000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 98.40K.