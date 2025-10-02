Tokenomika TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)
Tokenomika in analiza cen TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.
TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC).
- Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.
- When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.
- Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities:
- Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.
- DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.
- Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.
Tokenomika TruFin Staked MATIC (TRUMATIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TRUMATIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRUMATIC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TRUMATIC, raziščite ceno žetona TRUMATIC v živo!
Napoved cene TRUMATIC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRUMATIC? Naša stran za napovedovanje cen TRUMATIC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti