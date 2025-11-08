Današnja cena TruFin Staked INJ

Današnja cena kriptovalute TruFin Staked INJ (TRUINJ) v živo je $ 7.88, s spremembo 20.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRUINJ v USD je $ 7.88 na TRUINJ.

Kriptovaluta TruFin Staked INJ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,836,129, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.39M TRUINJ. V zadnjih 24 urah se je TRUINJ trgovalo med $ 6.48 (najnižje) in $ 8.72 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 16.29, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 4.75.

V kratkoročni uspešnosti se je TRUINJ premaknil +1.94% v zadnji uri in +0.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Tržna kapitalizacija $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Zaloga v obtoku 1.39M 1.39M 1.39M Skupna ponudba 1,390,136.528584695 1,390,136.528584695 1,390,136.528584695

