Tokenomika TruFin Staked APT (TRUAPT)
Tokenomika in analiza cen TruFin Staked APT (TRUAPT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TruFin Staked APT (TRUAPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TruFin Staked APT (TRUAPT)
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.
TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT).
- Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.
- When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.
- Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
Tokenomika TruFin Staked APT (TRUAPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TruFin Staked APT (TRUAPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TRUAPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRUAPT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TRUAPT, raziščite ceno žetona TRUAPT v živo!
Napoved cene TRUAPT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRUAPT? Naša stran za napovedovanje cen TRUAPT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
