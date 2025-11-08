BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute True Base Army v živo je 0,00161003 USD. Tržna kapitalizacija TBA je 1 610 026 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TBA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TBA

Informacije o ceni TBA

Kaj je TBA

Uradna spletna stran TBA

Tokenomika TBA

Napoved cen TBA

True Base Army Logotip

True Base Army Cena (TBA)

Nerazporejeno

Cena 1 TBA v USD v živo:

$0,00161003
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
True Base Army (TBA) Live Price Chart
Današnja cena True Base Army

Današnja cena kriptovalute True Base Army (TBA) v živo je $ 0,00161003, s spremembo 0,00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TBA v USD je $ 0,00161003 na TBA.

Kriptovaluta True Base Army je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1 610 026, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1,00B TBA. V zadnjih 24 urah se je TBA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0,0023274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0,00120571.

V kratkoročni uspešnosti se je TBA premaknil -- v zadnji uri in 0,00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije True Base Army (TBA)

Trenutna tržna kapitalizacija True Base Army je $ 1,61M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TBA je 1,00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1,61M.

Zgodovina cene True Base Army, USD

Zgodovina cen True Base Army (TBA) v USD

Danes je bila sprememba cene True Base Army v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene True Base Army v USD $ 0,0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene True Base Army v USD $ -0,0001887953.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene True Base Army v USD $ -0,00032566511266689.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0,00000000000,00%
60 dni$ -0,0001887953-11,72%
90 dni$ -0,00032566511266689-16,82%

Napoved cene za kriptovaluto True Base Army

Napoved cene True Base Army (TBA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TBA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0,00%.
Napoved cen True Base Army (TBA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena True Base Army lahko dosegla rast 0,00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute True Base Army v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TBA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute True Base Army.

Kaj je True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Pomembne panožne novosti True Base Army (TBA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti True Base Army

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.