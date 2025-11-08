Današnja cena True Base Army

Današnja cena kriptovalute True Base Army (TBA) v živo je $ 0,00161003, s spremembo 0,00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TBA v USD je $ 0,00161003 na TBA.

Kriptovaluta True Base Army je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1 610 026, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1,00B TBA. V zadnjih 24 urah se je TBA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0,0023274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0,00120571.

V kratkoročni uspešnosti se je TBA premaknil -- v zadnji uri in 0,00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije True Base Army (TBA)

Tržna kapitalizacija $ 1,61M$ 1,61M $ 1,61M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1,61M$ 1,61M $ 1,61M Zaloga v obtoku 1,00B 1,00B 1,00B Skupna ponudba 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Trenutna tržna kapitalizacija True Base Army je $ 1,61M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TBA je 1,00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1,61M.