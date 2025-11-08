Današnja cena TronStrategy

Današnja cena kriptovalute TronStrategy (STRATEGY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STRATEGY v USD je -- na STRATEGY.

Kriptovaluta TronStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,268.93, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B STRATEGY. V zadnjih 24 urah se je STRATEGY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STRATEGY premaknil -- v zadnji uri in -3.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TronStrategy (STRATEGY)

Tržna kapitalizacija $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

