TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TRONPAD, raziščite ceno žetona TRONPAD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TRONPAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike TRONPAD (TRONPAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRONPAD? Naša stran za napovedovanje cen TRONPAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

