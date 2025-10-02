Tokenomika TRON MASCOT (SUNTRON)
Tokenomika in analiza cen TRON MASCOT (SUNTRON)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TRON MASCOT (SUNTRON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o TRON MASCOT (SUNTRON)
SunTron: Illuminating the Future of Meme Coins
SunTron is a community-driven meme coin that aims to bring fun, innovation, and value to the cryptocurrency space. By leveraging the power of social media and community engagement, SunTron strives to create a vibrant and supportive ecosystem for its holders.SunTron is built by the community, for the community. Our decisions are influenced by the collective voice of our holders.
Tokenomika TRON MASCOT (SUNTRON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike TRON MASCOT (SUNTRON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SUNTRON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUNTRON.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SUNTRON, raziščite ceno žetona SUNTRON v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
