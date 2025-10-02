Tokenomika TRON MASCOT (SUNTRON)

Odkrijte ključne vpoglede v TRON MASCOT (SUNTRON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:46:51 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen TRON MASCOT (SUNTRON)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TRON MASCOT (SUNTRON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 672.64K
$ 672.64K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 672.64K
$ 672.64K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00075081
$ 0.00075081
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00011816
$ 0.00011816
Trenutna cena:
$ 0.00067264
$ 0.00067264

Informacije o TRON MASCOT (SUNTRON)

SunTron: Illuminating the Future of Meme Coins

SunTron is a community-driven meme coin that aims to bring fun, innovation, and value to the cryptocurrency space. By leveraging the power of social media and community engagement, SunTron strives to create a vibrant and supportive ecosystem for its holders.SunTron is built by the community, for the community. Our decisions are influenced by the collective voice of our holders.

Uradna spletna stran:
https://suntronmascot.meme

Tokenomika TRON MASCOT (SUNTRON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike TRON MASCOT (SUNTRON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SUNTRON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUNTRON.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUNTRON, raziščite ceno žetona SUNTRON v živo!

Napoved cene SUNTRON

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUNTRON? Naša stran za napovedovanje cen SUNTRON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

