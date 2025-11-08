Današnja cena TROLLGE

Današnja cena kriptovalute TROLLGE (TROLLGE) v živo je --, s spremembo 2.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TROLLGE v USD je -- na TROLLGE.

Kriptovaluta TROLLGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,568.18, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.56M TROLLGE. V zadnjih 24 urah se je TROLLGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00401639, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TROLLGE premaknil -1.09% v zadnji uri in -16.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TROLLGE (TROLLGE)

Tržna kapitalizacija $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Zaloga v obtoku 999.56M 999.56M 999.56M Skupna ponudba 999,559,606.010584 999,559,606.010584 999,559,606.010584

