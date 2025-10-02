Odkrijte ključne vpoglede v trollbox (TOX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za trollbox (TOX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

A Trollbox is a chat facility that can often be found on Cryptocurrency exchanges. The term trollbox is synonymous with Crypto markets. Trollbox chat activity often follow market conditions and can help users discover new trades and positions or express jubilation or despair.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TOX, raziščite ceno žetona TOX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TOX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike trollbox (TOX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TOX? Naša stran za napovedovanje cen TOX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

