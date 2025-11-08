Današnja cena Troll House

Današnja cena kriptovalute Troll House (TROLLHOUSE) v živo je --, s spremembo 2.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TROLLHOUSE v USD je -- na TROLLHOUSE.

Kriptovaluta Troll House je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,174, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.30M TROLLHOUSE. V zadnjih 24 urah se je TROLLHOUSE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00104095, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TROLLHOUSE premaknil -0.24% v zadnji uri in -23.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Troll House (TROLLHOUSE)

Tržna kapitalizacija $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K Zaloga v obtoku 999.30M 999.30M 999.30M Skupna ponudba 999,302,598.201787 999,302,598.201787 999,302,598.201787

Trenutna tržna kapitalizacija Troll House je $ 20.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TROLLHOUSE je 999.30M, skupna ponudba pa znaša 999302598.201787. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.17K.