Kaj je TOBY

Tokenomika Troll Dog (TOBY) Odkrijte ključne vpoglede v Troll Dog (TOBY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Troll Dog (TOBY) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Troll Dog (TOBY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 6.18K $ 6.18K $ 6.18K Skupna ponudba: $ 996.77M $ 996.77M $ 996.77M Razpoložljivi obtok: $ 996.77M $ 996.77M $ 996.77M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 6.18K $ 6.18K $ 6.18K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0009447 $ 0.0009447 $ 0.0009447 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00000572 $ 0.00000572 $ 0.00000572 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Troll Dog (TOBY) Kupite TOBY zdaj!

Informacije o Troll Dog (TOBY) Uradna spletna stran: https://tobytrolldog.oncrypto.lol/

Tokenomika Troll Dog (TOBY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Troll Dog (TOBY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov TOBY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TOBY. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko TOBY, raziščite ceno žetona TOBY v živo!

Napoved cene TOBY Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TOBY? Naša stran za napovedovanje cen TOBY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona TOBY zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!