Današnja cena Troll Dog

Današnja cena kriptovalute Troll Dog (TOBY) v živo je $ 0.00000781, s spremembo 4.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOBY v USD je $ 0.00000781 na TOBY.

Kriptovaluta Troll Dog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,783.11, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.77M TOBY. V zadnjih 24 urah se je TOBY trgovalo med $ 0.00000747 (najnižje) in $ 0.00000836 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0009447, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000744.

V kratkoročni uspešnosti se je TOBY premaknil -0.97% v zadnji uri in -14.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Troll Dog (TOBY)

Tržna kapitalizacija $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Zaloga v obtoku 996.77M 996.77M 996.77M Skupna ponudba 996,770,583.506765 996,770,583.506765 996,770,583.506765

Trenutna tržna kapitalizacija Troll Dog je $ 7.78K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOBY je 996.77M, skupna ponudba pa znaša 996770583.506765. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.78K.